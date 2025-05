Čo je noo (NOO)

$noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

noo (NOO) Zdroje Oficiálna webová stránka