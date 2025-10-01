nofap (NOFAP) tokenomika
nofap (NOFAP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre nofap (NOFAP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
nofap (NOFAP) informácie
nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners"
Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.
nofap (NOFAP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky nofap (NOFAP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NOFAP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NOFAP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NOFAP tokenomiku, preskúmajte cenu NOFAP tokenu naživo!
NOFAP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam NOFAP asi smeruje? Naša NOFAP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov