NoDev AI (NODEV) tokenomika
NoDev AI (NODEV) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre NoDev AI (NODEV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
NoDev AI (NODEV) informácie
NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time.
Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding.
From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development
NoDev AI (NODEV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky NoDev AI (NODEV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NODEV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NODEV tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov