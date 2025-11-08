Nirvana ANA Cena (ANA)
Aktuálna dnešná cena Nirvana ANA (ANA) je $ 4.18, s 0.46% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ANA na USD konverzný kurz je $ 4.18 za ANA.
Nirvana ANA sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 32,332,607, pričom počet coinov v obehu je 7.73M ANA. Počas posledných 24 hodín sa ANAobchodovalo v rozmedzí od $ 4.16 (low) do $ 4.21 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 5.22, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 3.9.
V krátkodobom vývoji sa ANA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -1.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Nirvana ANA je $ 32.33M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ANA je 7.73M, pričom celková zásoba je 7727043.531046. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.33M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Nirvana ANA na USDpohybovala na $ +0.01920249.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Nirvana ANA na USD pohybovala na $ -0.1734507720.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Nirvana ANA na USD pohybovala na $ -0.7776384220.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Nirvana ANA na USD pohybovala na $ -0.208544580936809.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.01920249
|+0.46%
|30 dní
|$ -0.1734507720
|-4.14%
|60 dní
|$ -0.7776384220
|-18.60%
|90 dní
|$ -0.208544580936809
|-4.75%
Nirvana is the protocol of eternal value.
Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.
ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.
Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.
Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.
Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.
This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.
