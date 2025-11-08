Aktuálna dnešná cena Ninjas in Pyjamas je 0.129048USD. Trhová kapitalizácia DOJO je 70,865USD. Sledujte aktualizácie cien DOJO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ninjas in Pyjamas je 0.129048USD. Trhová kapitalizácia DOJO je 70,865USD. Sledujte aktualizácie cien DOJO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ninjas in Pyjamas (DOJO) je $ 0.129048, s 9.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DOJO na USD konverzný kurz je $ 0.129048 za DOJO.
Ninjas in Pyjamas sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 70,865, pričom počet coinov v obehu je 549.14K DOJO. Počas posledných 24 hodín sa DOJOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.116229 (low) do $ 0.130793 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.56, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.116229.
V krátkodobom vývoji sa DOJO zmenilo o -0.59% za poslednú hodinu a o -24.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Ninjas in Pyjamas (DOJO) informácie o trhu
$ 70.87K
$ 70.87K$ 70.87K
--
----
$ 645.24K
$ 645.24K$ 645.24K
549.14K
549.14K 549.14K
5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Ninjas in Pyjamas je $ 70.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DOJO je 549.14K, pričom celková zásoba je 5000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 645.24K.
História cien Ninjas in Pyjamas v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.116229
$ 0.116229$ 0.116229
24 hod Low
$ 0.130793
$ 0.130793$ 0.130793
24 hod High
$ 0.116229
$ 0.116229$ 0.116229
$ 0.130793
$ 0.130793$ 0.130793
$ 1.56
$ 1.56$ 1.56
$ 0.116229
$ 0.116229$ 0.116229
-0.59%
+9.65%
-24.77%
-24.77%
Ninjas in Pyjamas (DOJO) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Ninjas in Pyjamas na USDpohybovala na $ +0.01136127. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Ninjas in Pyjamas na USD pohybovala na $ -0.0936373707. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Ninjas in Pyjamas na USD pohybovala na $ -0.1107122794. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Ninjas in Pyjamas na USD pohybovala na $ -0.8226844422811434.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.01136127
+9.65%
30 dní
$ -0.0936373707
-72.56%
60 dní
$ -0.1107122794
-85.79%
90 dní
$ -0.8226844422811434
-86.44%
Cenové predikcie pre Ninjas in Pyjamas
Cenová predikcia Ninjas in Pyjamas (DOJO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DOJO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ninjas in Pyjamas (DOJO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ninjas in Pyjamas mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ninjas in Pyjamas v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DOJO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ninjas in Pyjamas Cenové predikcie.
Čo je Ninjas in Pyjamas (DOJO)
Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform.
As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations.
Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ninjas in Pyjamas
Akú hodnotu bude mať 1 Ninjas in Pyjamas v roku 2030?
Ak by hodnota Ninjas in Pyjamas rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ninjas in Pyjamas podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíNinjas in Pyjamas?
Dnešná cena Ninjas in Pyjamas je $ 0.129048. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ninjas in Pyjamas stále dobrou investíciou?
Ninjas in Pyjamas zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DOJO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ninjas in Pyjamas?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ninjas in Pyjamas v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Ninjas in Pyjamas?
Živá cena DOJO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ninjas in Pyjamas vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DOJO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ninjas in Pyjamas?
Cenu DOJO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,840.17
+3.01%
ETH
3,454.65
+4.76%
SOL
163.14
+4.97%
COAI
1.15
+5.24%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DOJO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DOJO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ninjas in Pyjamas pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ninjas in Pyjamas v tomto roku?
Cena Ninjas in Pyjamas by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ninjas in Pyjamas (DOJO).
