Nikepig Cena (NIKEPIG)
Aktuálna dnešná cena Nikepig (NIKEPIG) je $ 0.00140087, s 8.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NIKEPIG na USD konverzný kurz je $ 0.00140087 za NIKEPIG.
Nikepig sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,251,566, pričom počet coinov v obehu je 899.72M NIKEPIG. Počas posledných 24 hodín sa NIKEPIGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00126575 (low) do $ 0.00140948 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01797996, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00117187.
V krátkodobom vývoji sa NIKEPIG zmenilo o -0.02% za poslednú hodinu a o -16.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Nikepig je $ 1.25M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu NIKEPIG je 899.72M, pričom celková zásoba je 899717800.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.25M.
-0.02%
+8.96%
-16.86%
-16.86%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Nikepig na USDpohybovala na $ +0.00011518.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Nikepig na USD pohybovala na $ -0.0003877403.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Nikepig na USD pohybovala na $ -0.0004859025.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Nikepig na USD pohybovala na $ -0.0007441490845130066.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00011518
|+8.96%
|30 dní
|$ -0.0003877403
|-27.67%
|60 dní
|$ -0.0004859025
|-34.68%
|90 dní
|$ -0.0007441490845130066
|-34.69%
V roku 2040 by cena Nikepig mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.
This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.
As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.
