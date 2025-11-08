NianNian Cena (NIANNIAN)
Aktuálna dnešná cena NianNian (NIANNIAN) je $ 0.0020129, s 10.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NIANNIAN na USD konverzný kurz je $ 0.0020129 za NIANNIAN.
NianNian sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,883,181, pričom počet coinov v obehu je 936.35M NIANNIAN. Počas posledných 24 hodín sa NIANNIANobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00175652 (low) do $ 0.00206378 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00997572, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa NIANNIAN zmenilo o +1.14% za poslednú hodinu a o -15.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia NianNian je $ 1.88M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu NIANNIAN je 936.35M, pričom celková zásoba je 936350885.646156. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.88M.
+1.14%
+10.92%
-15.88%
-15.88%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z NianNian na USDpohybovala na $ +0.00019822.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny NianNian na USD pohybovala na $ -0.0008108293.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny NianNian na USD pohybovala na $ -0.0002131987.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny NianNian na USD pohybovala na $ +0.00081418863853748.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00019822
|+10.92%
|30 dní
|$ -0.0008108293
|-40.28%
|60 dní
|$ -0.0002131987
|-10.59%
|90 dní
|$ +0.00081418863853748
|+67.92%
V roku 2040 by cena NianNian mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.
🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.
🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.
🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.
👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.
NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.
