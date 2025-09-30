Nexus Mutual (NXM) tokenomika
Nexus Mutual (NXM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nexus Mutual (NXM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Nexus Mutual (NXM) informácie
Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.
The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.
Nexus Mutual (NXM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Nexus Mutual (NXM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NXM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NXM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NXM tokenomiku, preskúmajte cenu NXM tokenu naživo!
NXM cenová predikcia
Chcete vedieť, kam NXM asi smeruje? Naša NXM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov