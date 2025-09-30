New Order (NEWO) tokenomika
New Order (NEWO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre New Order (NEWO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
New Order (NEWO) informácie
New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.
New Order (NEWO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky New Order (NEWO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NEWO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NEWO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
