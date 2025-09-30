Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomika
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) informácie
Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology.
Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ((=ↀΩↀ=)) tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ((=ↀΩↀ=)) tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ((=ↀΩↀ=)) tokenomiku, preskúmajte cenu ((=ↀΩↀ=)) tokenu naživo!
((=ↀΩↀ=)) cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ((=ↀΩↀ=)) asi smeruje? Naša ((=ↀΩↀ=)) stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
