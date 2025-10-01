Neka Kayda (NEKA) tokenomika
Neka Kayda (NEKA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Neka Kayda (NEKA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Neka Kayda (NEKA) informácie
This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.
Neka Kayda (NEKA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Neka Kayda (NEKA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NEKA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NEKA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NEKA tokenomiku, preskúmajte cenu NEKA tokenu naživo!
NEKA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam NEKA asi smeruje? Naša NEKA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
