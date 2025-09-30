Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.27M
Celková ponuka:
$ 13.48M
Počet coinov v obehu:
$ 13.48M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.27M
Historické maximum:
$ 0.421108
Historické minimum:
$ 0.378816
Aktuálna cena:
$ 0.390992
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) informácie

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Oficiálna webová stránka:
https://deuro.com/
Biela kniha:
https://docs.deuro.com/

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NDEPS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NDEPS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NDEPS tokenomiku, preskúmajte cenu NDEPS tokenu naživo!

NDEPS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NDEPS asi smeruje? Naša NDEPS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

