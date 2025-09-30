Myriad (XMY) tokenomika
Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method.
Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds.
Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014.
Myriad (XMY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Myriad (XMY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet XMY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu XMY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili XMY tokenomiku, preskúmajte cenu XMY tokenu naživo!
