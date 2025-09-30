MyanCat Coin (MYAN) tokenomika
MyanCat Coin (MYAN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MyanCat Coin (MYAN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MyanCat Coin (MYAN) informácie
Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network.
80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes
Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity!
Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore!
Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see!
MyanCat Coin (MYAN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MyanCat Coin (MYAN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MYAN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MYAN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MYAN tokenomiku, preskúmajte cenu MYAN tokenu naživo!
MYAN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MYAN asi smeruje? Naša MYAN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
