MyanCat Coin (MYAN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MyanCat Coin (MYAN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:25:29 (UTC+8)
USD

MyanCat Coin (MYAN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MyanCat Coin (MYAN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 413.28K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 413.28K
Historické maximum:
$ 0.00223548
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00041328
MyanCat Coin (MYAN) informácie

Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network.

80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes

Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity!

Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore!

Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see!

Oficiálna webová stránka:
https://www.myancat.com/

MyanCat Coin (MYAN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MyanCat Coin (MYAN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MYAN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MYAN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MYAN tokenomiku, preskúmajte cenu MYAN tokenu naživo!

MYAN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MYAN asi smeruje? Naša MYAN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
