Živá cena MY DOG IS THE DEV (DEV) dnes je 0 USD . Má aktuálnu trhovú kapitalizáciu $ 0.00 USD . DEV do USD cena sa aktualizuje v reálnom čase. Kľúčová MY DOG IS THE DEV výkonnosť trhu: - 24-hodinové obchodovanie objemu je $ 20.42 USD - MY DOG IS THE DEV Zmena ceny v priebehu dňa je -6.36% - Má počet coinov v obehu 0.00 USD

MY DOG IS THE DEV (DEV) Cenový výkon v USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z MY DOG IS THE DEV na USDpohybovala na $ 0.

V posledných 30 dňoch sa zmena ceny MY DOG IS THE DEV na USD pohybovala na $ 0.

V posledných 60 dňoch sa zmena ceny MY DOG IS THE DEV na USD pohybovala na $ 0.

V posledných 90 dňoch sa zmena ceny MY DOG IS THE DEV na USD pohybovala na $ 0.

Obdobie Zmeniť (USD) Zmeniť (%) Dnes $ 0 -6.36% 30 dní $ 0 -24.53% 60 dní $ 0 +1.04% 90 dní $ 0 --

MY DOG IS THE DEV (DEV) Analýza cien

Objavte najnovšiu analýzu cien MY DOG IS THE DEV: 24 hod Low & High, ATH a denné zmeny:

24 hod Low $ 0$ 0 $ 0 24 hod High $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01871299$ 0.01871299 $ 0.01871299 Zmena ceny (1 h) -- Zmena ceny (1 D) -6.36% Zmena ceny (7 D) +1.61%

MY DOG IS THE DEV (DEV) Informácie o trhu

Ponorte sa do štatistík trhu: trhová kapitalizácia, 24h objem a zásoba: