Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MTH Network (MTHN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MTH Network (MTHN) informácie
MTHN prioritizes security, stability, extensibility. By introducing cutting-edge designs of virtual machines, smart sandbox, value exchange protocol, and forking mechanism, MTHN creates an evolving, user-friendly, low-cost, and customizable blockchain network. The optimization of block interval, block volume and consensus algorithm also help MTHN reach a performance rate of upto 100000 TPS. MTHN believes that as the technological innovation creates a new production relation network, it will solve the problem of trust in interpersonal communications and organically integrate societal consensuses, individual behavior, and value exchange into an inseparable whole. We are essentially creating a blockchain-based product/ecosystem that addresses a range of limitations in the real world caused by the centralization problem. In short, we are providing decentralization services to a range of industries in the real world, including decentralization of transactional services. The MTHN team is also creating a system that addresses major problems the current blockchain products are facing to increase crypto adoption. Poor scaling, high transaction cost, and security are three major limitations that all major blockchains' projects currently struggling with. So, we are creating a product that provides solutions to the problems the current blockchain industry and the real world are experiencing.
MTH Network (MTHN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MTH Network (MTHN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MTHN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MTHN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
MTHN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MTHN asi smeruje? Naša MTHN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
