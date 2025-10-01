MS Paint (PAINT) tokenomika
MS Paint (PAINT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MS Paint (PAINT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MS Paint (PAINT) informácie
$PAINT is a unique token on the Solana blockchain, distinguished by its vibrant community-driven ethos. It has evolved into a hub for digital creativity, where members bond over their shared love of creating and sharing artwork made in Microsoft Paint. This simple, nostalgic medium has become the canvas for a wide array of artistic expressions, fostering a sense of camaraderie and collective identity among the community. While retaining its memecoin roots, $PAINT now serves as a symbol of the community's passion for accessible, digital art-making and the joy of connecting over shared, creative endeavors.
MS Paint (PAINT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MS Paint (PAINT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PAINT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PAINT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PAINT tokenomiku, preskúmajte cenu PAINT tokenu naživo!
PAINT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PAINT asi smeruje? Naša PAINT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov