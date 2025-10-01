Mozart (MOZART) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mozart (MOZART) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:55:13 (UTC+8)
Mozart (MOZART) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mozart (MOZART) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 12.50K
Celková ponuka:
$ 997.23M
Počet coinov v obehu:
$ 997.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 12.50K
Historické maximum:
$ 0.0006705
Historické minimum:
$ 0.00000643
Aktuálna cena:
$ 0
Mozart (MOZART) informácie

Forget Don Giovanni—this is Don’t-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony’s allegro. Whether you’re a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn’t just a coin; it’s a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana’s lightning-fast blockchain. Let’s make gains so legendary even Beethoven will hear about it!

Oficiálna webová stránka:
https://pump.fun/coin/HPKLKDwcvRCjNAe54TGBxsM7yVaFXuQe3HGeJfeDpump

Mozart (MOZART) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mozart (MOZART) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MOZART tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MOZART tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MOZART tokenomiku, preskúmajte cenu MOZART tokenu naživo!

MOZART cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MOZART asi smeruje? Naša MOZART stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

