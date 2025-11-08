BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Mozaic je 0USD. Trhová kapitalizácia MOZ je 33,723USD. Sledujte aktualizácie cien MOZ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MOZ

MOZ informácie o cene

Čo je MOZ

MOZ biela kniha

MOZ oficiálna webová stránka

MOZ tokenomika

MOZ predpoveď cien

Mozaic Logo

Mozaic Cena (MOZ)

Nezaradené

1 MOZ na USD aktuálnu cenu:

$0.00022404
+7.60%1D
mexc
USD
Mozaic (MOZ) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:36:55 (UTC+8)

Dnešná cena Mozaic

Aktuálna dnešná cena Mozaic (MOZ) je --, s 7.67% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MOZ na USD konverzný kurz je -- za MOZ.

Mozaic sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 33,723, pričom počet coinov v obehu je 150.52M MOZ. Počas posledných 24 hodín sa MOZobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.207574, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa MOZ zmenilo o -0.33% za poslednú hodinu a o -28.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Mozaic (MOZ) informácie o trhu

$ 33.72K
--
$ 167.86K
150.52M
749,226,547.2474781
Aktuálna trhová kapitalizácia Mozaic je $ 33.72K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MOZ je 150.52M, pričom celková zásoba je 749226547.2474781. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 167.86K.

História cien Mozaic v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0.207574
$ 0
-0.33%

+7.67%

-28.88%

-28.88%

Mozaic (MOZ) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mozaic na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mozaic na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mozaic na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mozaic na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+7.67%
30 dní$ 0-51.61%
60 dní$ 0-60.13%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Mozaic

Cenová predikcia Mozaic (MOZ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MOZ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mozaic (MOZ) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mozaic mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mozaic v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MOZ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mozaic Cenové predikcie.

Čo je Mozaic (MOZ)

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mozaic

Akú hodnotu bude mať 1 Mozaic v roku 2030?
Ak by hodnota Mozaic rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mozaic podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Pozrite si viac informácií o Mozaic

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.