Moxie (MOXIE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Moxie (MOXIE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Moxie (MOXIE) informácie
Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency.
With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters.
It's really simple:
- Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly.
- Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens.
The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned.
Moxie (MOXIE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Moxie (MOXIE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MOXIE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MOXIE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MOXIE tokenomiku, preskúmajte cenu MOXIE tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
