Čo je Most Wanted ($WANTED)

$WaNTeD is a unique meme token project that blends a police meta, humor, satire, and education within the cryptocurrency space. Our very own in-house Solana Police Department work around the clock creating entertaining content, such as memes, wanted posters featuring trading mishaps of influencers, and humorous commentary on market trends.

Most Wanted ($WANTED) Zdroje Oficiálna webová stránka