Aktuálna Most Holders Ever cena je dnes 0 USD. Sledujte aktuálnu GATHA na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte GATHA cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o GATHA

GATHA informácie o cene

GATHA oficiálna webová stránka

GATHA tokenomika

GATHA predpoveď cien

Most Holders Ever Cena (GATHA)

1 GATHA na USD aktuálnu cenu:

--
----
-2.40%1D
Most Holders Ever (GATHA) Živý cenový graf
Most Holders Ever (GATHA) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.40%

+8.12%

+8.12%

Most Holders Ever (GATHA) cena v reálnom čase je --. Za posledných 24 hodín sa obchodoval GATHA v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena GATHA je $ 0, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa GATHA zmenil o -- za poslednú hodinu, -2.40% za 24 hodín a +8.12% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) informácie o trhu

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

--
----

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

Aktuálna trhová kapitalizácia Most Holders Ever je $ 7.13K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GATHA je 997.88M, pričom celková zásoba je 997878554.876499. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.13K.

Most Holders Ever (GATHA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Most Holders Ever na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Most Holders Ever na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Most Holders Ever na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Most Holders Ever na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-2.40%
30 dní$ 0+8.84%
60 dní$ 0+33.09%
90 dní$ 0--

Čo je Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Most Holders Ever (GATHA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Most Holders Ever predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Most Holders Ever (GATHA) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Most Holders Ever (GATHA) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Most Holders Ever.

Overte si teraz Most Holders Ever cenové predikcie!

GATHA do miestnych mien

Most Holders Ever (GATHA) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Most Holders Ever (GATHA) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike GATHA tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Most Holders Ever (GATHA)

Akú hodnotu má dnes Most Holders Ever (GATHA)?
Aktuálna GATHA cena v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena GATHA na USD?
Aktuálna cena GATHA na USD je $ 0. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Most Holders Ever?
Trhová kapitalizácia GATHA je $ 7.13K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu GATHA?
Počet coinov v obehu GATHA je 997.88M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) GATHA?
GATHA dosiahla cenu ATH vo výške 0 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) GATHA?
GATHA videl cenu ATL vo výške 0 USD.
Aký je objem obchodovania GATHA?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre GATHA je -- USD.
Bude GATHA tento rok vyššia?
GATHA môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti GATHApredpoveď cien.
Zrieknutie sa zodpovednosti

