Morph AI (MORPHAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Morph AI (MORPHAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:24:56 (UTC+8)
USD

Morph AI (MORPHAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Morph AI (MORPHAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 307.16K
$ 307.16K
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 307.16K
$ 307.16K
Historické maximum:
$ 0.2576
$ 0.2576
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00307156
$ 0.00307156

Morph AI (MORPHAI) informácie

Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.

Oficiálna webová stránka:
https://www.morphai.io/

Morph AI (MORPHAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Morph AI (MORPHAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MORPHAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MORPHAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MORPHAI tokenomiku, preskúmajte cenu MORPHAI tokenu naživo!

MORPHAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MORPHAI asi smeruje? Naša MORPHAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

