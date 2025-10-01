Moove Protocol (MOOVE) tokenomika
Moove Protocol (MOOVE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Moove Protocol (MOOVE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Moove Protocol (MOOVE) informácie
Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.
Moove Protocol (MOOVE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Moove Protocol (MOOVE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MOOVE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MOOVE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MOOVE tokenomiku, preskúmajte cenu MOOVE tokenu naživo!
MOOVE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MOOVE asi smeruje? Naša MOOVE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
