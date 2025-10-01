Moon Rabbit (AAA) tokenomika
Moon Rabbit (AAA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Moon Rabbit (AAA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Moon Rabbit (AAA) informácie
Moon Rabbit has built a general purpose Substrate-based Layer0 and Layer1 web3 infrastructure to enable any projects in the world to launch their own Jurisdiction (blockchain or crypto, be it general purpose, DeFi, NFT, eSports or anything else). Our network is live at hole.moonrabbit.com is maintained and powered by a global community of blockchain enthusiasts. Over 20 million blocks have been produced on our blockchain so far without a single incident or any downtime, making it one of the oldest and most resilient chains in the world.
Moon Rabbit (AAA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Moon Rabbit (AAA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AAA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AAA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AAA tokenomiku, preskúmajte cenu AAA tokenu naživo!
AAA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AAA asi smeruje? Naša AAA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
