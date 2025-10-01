Mononoke Inu (MONONOKE) tokenomika
Mononoke Inu is not here to promise complicated utilities, boring roadmaps, or unrealistic future tech. It’s a pure memecoin, born entirely for the culture, the laughs, and the community. Just like the legendary memes that spread without logic but capture the internet’s heart, MONONOKE exists to be shared, talked about, and memed endlessly.
This coin doesn’t pretend to solve world hunger or reinvent finance—it embraces its zero-utility identity with pride. Its value comes from the people who believe in the joke, the fun, and the collective chaos of meme culture. The more it spreads, the stronger it becomes, not because of code or partnerships, but because of community energy.
MONONOKE thrives on hype, creativity, and storytelling. The name itself, “Mononoke Inu,” plays into the familiar “Inu” meme coin family while adding a mysterious, legendary twist. It’s designed to be weird, funny, and unpredictable—the exact qualities that make memecoins go viral.
In the end, MONONOKE is a reminder that crypto doesn’t always have to be serious. Sometimes, it’s about the meme, the vibe, and being part of an inside joke that the whole world eventually hears about.
Mononoke Inu (MONONOKE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Mononoke Inu (MONONOKE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MONONOKE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MONONOKE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
