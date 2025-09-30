Monko (MONKO) tokenomika
Monko (MONKO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Monko (MONKO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Monko (MONKO) informácie
Monko is an original Meme Character built on the Algorand Blockchain. The purpose is to bring attention to the Algorand blockchain through Humor, World Building and Low Cost NFT Discord and X Stickers.
The MONKO Token Documentation is a conceptual paper that elucidates some of the main design principles and ideas for the creation of a digital token to be known as MONKO.
The Token Documentation and the Website are intended for general informational purposes only and do not constitute a prospectus, an offer document, an offer of securities, a solicitation for investment, any offer to sell any product, item, or asset (whether digital or otherwise), or any offer to engage in business with any external individual or entity provided in said documentation.
The information herein may not be exhaustive and does not imply any element of, or solicit in any way, a legally-binding or contractual relationship.
There is no assurance as to the accuracy or completeness of such information and no representation, warranty or undertaking is or purported to be provided as to the accuracy or completeness of such information. Where the Token Documentation or the Website includes information that has been obtained from third party sources, the Company, the Distributor, their respective affiliates and/or the Monko contributors have not independently verified the accuracy or completeness of such information. Further, you acknowledge that the project development roadmap, network functionality are subject to change and that the Token
Documentation or the Website may become outdated as a result; andn either the Company nor the Distributor is under any obligation to update or correct this document in connection therewith.
Monko (MONKO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Monko (MONKO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MONKO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MONKO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MONKO tokenomiku, preskúmajte cenu MONKO tokenu naživo!
MONKO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MONKO asi smeruje? Naša MONKO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov