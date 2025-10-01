Monkeys (MONKEYS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Monkeys (MONKEYS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 05:05:07 (UTC+8)
Monkeys (MONKEYS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Monkeys (MONKEYS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 500.00B
$ 500.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 124.15K
$ 124.15K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Monkeys (MONKEYS) informácie

We begin with Meme and Community project

What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized

  • No dev wallets
  • No marketing wallets
  • No initial wallets
  • Liquidity is locked for 100 YEARS
  • Admins and Community work as volunteers (Like me)
  • Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday

History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project

So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero

Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized

Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys,

We have a truly legend story that being told

What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future)

2/ The biggest meme community for now!

What can your token be used for?

We will find the way to do that

Oficiálna webová stránka:
https://monkeyselon.net

Monkeys (MONKEYS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Monkeys (MONKEYS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MONKEYS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MONKEYS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MONKEYS tokenomiku, preskúmajte cenu MONKEYS tokenu naživo!

MONKEYS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MONKEYS asi smeruje? Naša MONKEYS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

