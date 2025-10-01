Monkeys (MONKEYS) tokenomika
Monkeys (MONKEYS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Monkeys (MONKEYS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Monkeys (MONKEYS) informácie
We begin with Meme and Community project
What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized
- No dev wallets
- No marketing wallets
- No initial wallets
- Liquidity is locked for 100 YEARS
- Admins and Community work as volunteers (Like me)
- Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday
History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project
So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero
Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized
Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys,
We have a truly legend story that being told
What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future)
2/ The biggest meme community for now!
What can your token be used for?
We will find the way to do that
Monkeys (MONKEYS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Monkeys (MONKEYS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MONKEYS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MONKEYS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MONKEYS tokenomiku, preskúmajte cenu MONKEYS tokenu naživo!
MONKEYS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MONKEYS asi smeruje? Naša MONKEYS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
