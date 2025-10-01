Monkeys Token (MONKEYS) tokenomika
The Monkeys Token is a decentralized community passionately supporting Elon Musk's Twitter List and all things primate-related within the meme king's repertoire. As the one and only Monkeys Tribe recognized across all social media and crypto trading platforms, we're leaving our mark on billboards worldwide. Our community-driven Monkey Business strategies will make us an unstoppable force that will inevitably take us to Mars. Come monkey around on socials with us as we interact with the man, the myth, the legend, Elon Musk!
Monkeys Token (MONKEYS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Monkeys Token (MONKEYS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MONKEYS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MONKEYS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MONKEYS tokenomiku, preskúmajte cenu MONKEYS tokenu naživo!
