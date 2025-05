Čo je Moneta (MNTA)

Moneta is a pioneering DeFi protocol allowing users to borrow ETH against their crypto assets without selling them. It targets degens with low capital, long-term project investors, and KOLs needing liquidity. With a streamlined process via Telegram bot or DApp, Moneta offers quick loan approvals and minimal fees (2% upfront and 1% daily interest). Initial incentives like low or no interest aim to attract early adopters. The platform emphasizes security with rigorous token contract verification and automatic liquidation safeguards. Overall, Moneta aims to simplify access to liquidity for diverse DeFi participants while ensuring user-friendly experiences and compliance.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!