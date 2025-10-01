Molly the Otter (MOLLY) tokenomika
Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family.
Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.
"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.
A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.
After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.
Molly the Otter (MOLLY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Molly the Otter (MOLLY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MOLLY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MOLLY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MOLLY tokenomiku, preskúmajte cenu MOLLY tokenu naživo!
