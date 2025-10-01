MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) tokenomika
MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) informácie
Molly Analytics is a platform for project evaluation and portfolio management, designed to empower investors with insights and risk management tools. By leveraging AI agents, data intelligence, and advanced risk assessment technologies, the platform democratizes access to essential data, enabling both novice and experienced investors to make informed decisions.
The platform utilizes a network of agents and worker nodes to aggregate data from diverse sources, including market and pricing data, X (formerly Twitter), Discord, and more. This comprehensive approach provides a holistic view of projects, enriched with sentiment analysis. Molly Analytics benchmarks and analyzes this data against other projects in the ecosystem, offering users actionable insights.
Investors can interact with the platform through Discord and Telegram terminals, allowing them to query data and explore deeper insights seamlessly.
MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MOLLY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MOLLY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
