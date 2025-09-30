MNet Continuum (NUUM) tokenomika
MNet Continuum (NUUM) informácie
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM
- Native coin for paying transaction fees on the blockchain network
- Governance token
- Universal currency in the Core components
- NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
MNet Continuum (NUUM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MNet Continuum (NUUM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NUUM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NUUM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
