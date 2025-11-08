BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena MLM X je 0.00016259USD. Trhová kapitalizácia MLMX je 162,453USD. Sledujte aktualizácie cien MLMX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MLMX

MLMX informácie o cene

Čo je MLMX

MLMX oficiálna webová stránka

MLMX tokenomika

MLMX predpoveď cien

MLM X Cena (MLMX)

$0.00015985
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
MLM X (MLMX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:46:38 (UTC+8)

Dnešná cena MLM X

Aktuálna dnešná cena MLM X (MLMX) je $ 0.00016259, s 17.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MLMX na USD konverzný kurz je $ 0.00016259 za MLMX.

MLM X sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 162,453, pričom počet coinov v obehu je 1000.00M MLMX. Počas posledných 24 hodín sa MLMXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001388 (low) do $ 0.00016513 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00298728, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00010067.

V krátkodobom vývoji sa MLMX zmenilo o +1.89% za poslednú hodinu a o -22.28% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

MLM X (MLMX) informácie o trhu

$ 162.45K
--
$ 162.45K
1000.00M
999,998,652.6393245
Aktuálna trhová kapitalizácia MLM X je $ 162.45K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MLMX je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999998652.6393245. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 162.45K.

História cien MLM X v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001388
24 hod Low
$ 0.00016513
24 hod High

$ 0.0001388
$ 0.00016513
$ 0.00298728
$ 0.00010067
+1.89%

+17.14%

-22.28%

-22.28%

MLM X (MLMX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z MLM X na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny MLM X na USD pohybovala na $ -0.0000536763.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny MLM X na USD pohybovala na $ -0.0001422374.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny MLM X na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+17.14%
30 dní$ -0.0000536763-33.01%
60 dní$ -0.0001422374-87.48%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre MLM X

Cenová predikcia MLM X (MLMX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MLMX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MLM X (MLMX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MLM X mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

MLM X (MLMX) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MLM X

Akú hodnotu bude mať 1 MLM X v roku 2030?
Ak by hodnota MLM X rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MLM X podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:46:38 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o MLM X

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.