MixMarvel (MIX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MixMarvel (MIX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:34:42 (UTC+8)
USD

MixMarvel (MIX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MixMarvel (MIX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 9.71B
$ 9.71B$ 9.71B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M
Historické maximum:
$ 0.146095
$ 0.146095$ 0.146095
Historické minimum:
$ 0.00011485
$ 0.00011485$ 0.00011485
Aktuálna cena:
$ 0.00026945
$ 0.00026945$ 0.00026945

MixMarvel (MIX) informácie

Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mixmarvel.com/

MixMarvel (MIX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MixMarvel (MIX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MIX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MIX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MIX tokenomiku, preskúmajte cenu MIX tokenu naživo!

MIX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MIX asi smeruje? Naša MIX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

