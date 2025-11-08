Mitosis EOL BNB Cena (MIBNB)
Aktuálna dnešná cena Mitosis EOL BNB (MIBNB) je $ 983.45, s 4.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MIBNB na USD konverzný kurz je $ 983.45 za MIBNB.
Mitosis EOL BNB sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2,230,938, pričom počet coinov v obehu je 2.27K MIBNB. Počas posledných 24 hodín sa MIBNBobchodovalo v rozmedzí od $ 917.69 (low) do $ 983.46 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1,341.21, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 824.92.
V krátkodobom vývoji sa MIBNB zmenilo o +0.93% za poslednú hodinu a o -8.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Mitosis EOL BNB je $ 2.23M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MIBNB je 2.27K, pričom celková zásoba je 2268.466099064062. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.23M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mitosis EOL BNB na USDpohybovala na $ +41.1.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mitosis EOL BNB na USD pohybovala na $ -239.0173929650.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mitosis EOL BNB na USD pohybovala na $ +121.9675673450.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mitosis EOL BNB na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +41.1
|+4.36%
|30 dní
|$ -239.0173929650
|-24.30%
|60 dní
|$ +121.9675673450
|+12.40%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Mitosis EOL BNB mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
