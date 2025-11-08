BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Mitosis EOL BNB je 983.45USD. Trhová kapitalizácia MIBNB je 2,230,938USD. Sledujte aktualizácie cien MIBNB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mitosis EOL BNB je 983.45USD. Trhová kapitalizácia MIBNB je 2,230,938USD. Sledujte aktualizácie cien MIBNB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MIBNB

MIBNB informácie o cene

Čo je MIBNB

MIBNB oficiálna webová stránka

MIBNB tokenomika

MIBNB predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Mitosis EOL BNB Logo

Mitosis EOL BNB Cena (MIBNB)

Nezaradené

1 MIBNB na USD aktuálnu cenu:

$983.46
$983.46$983.46
+4.20%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:49:08 (UTC+8)

Dnešná cena Mitosis EOL BNB

Aktuálna dnešná cena Mitosis EOL BNB (MIBNB) je $ 983.45, s 4.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MIBNB na USD konverzný kurz je $ 983.45 za MIBNB.

Mitosis EOL BNB sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2,230,938, pričom počet coinov v obehu je 2.27K MIBNB. Počas posledných 24 hodín sa MIBNBobchodovalo v rozmedzí od $ 917.69 (low) do $ 983.46 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1,341.21, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 824.92.

V krátkodobom vývoji sa MIBNB zmenilo o +0.93% za poslednú hodinu a o -8.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) informácie o trhu

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

2.27K
2.27K 2.27K

2,268.466099064062
2,268.466099064062 2,268.466099064062

Aktuálna trhová kapitalizácia Mitosis EOL BNB je $ 2.23M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MIBNB je 2.27K, pričom celková zásoba je 2268.466099064062. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.23M.

História cien Mitosis EOL BNB v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 917.69
$ 917.69$ 917.69
24 hod Low
$ 983.46
$ 983.46$ 983.46
24 hod High

$ 917.69
$ 917.69$ 917.69

$ 983.46
$ 983.46$ 983.46

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

+0.93%

+4.36%

-8.23%

-8.23%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mitosis EOL BNB na USDpohybovala na $ +41.1.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mitosis EOL BNB na USD pohybovala na $ -239.0173929650.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mitosis EOL BNB na USD pohybovala na $ +121.9675673450.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mitosis EOL BNB na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +41.1+4.36%
30 dní$ -239.0173929650-24.30%
60 dní$ +121.9675673450+12.40%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Mitosis EOL BNB

Cenová predikcia Mitosis EOL BNB (MIBNB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MIBNB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mitosis EOL BNB (MIBNB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mitosis EOL BNB mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mitosis EOL BNB v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MIBNB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mitosis EOL BNB Cenové predikcie.

Čo je Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mitosis EOL BNB

Akú hodnotu bude mať 1 Mitosis EOL BNB v roku 2030?
Ak by hodnota Mitosis EOL BNB rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mitosis EOL BNB podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:49:08 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Mitosis EOL BNB

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.41
$22.41$22.41

+124.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006391
$0.00006391$0.00006391

+1,178.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009462
$0.009462$0.009462

+136.55%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013328
$0.000013328$0.000013328

+122.13%

Flux

Flux

FLUX

$0.18686
$0.18686$0.18686

+70.91%

Humanity

Humanity

H

$0.22071
$0.22071$0.22071

+55.18%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.