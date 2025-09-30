Mistery (MERY) tokenomika
Mistery (MERY) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mistery (MERY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Mistery (MERY) informácie
About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.
Mistery (MERY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Mistery (MERY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MERY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MERY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MERY tokenomiku, preskúmajte cenu MERY tokenu naživo!
MERY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MERY asi smeruje? Naša MERY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
