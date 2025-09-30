MISHA (MISHA) tokenomika
MISHA (MISHA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MISHA (MISHA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
MISHA (MISHA) informácie
Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,'
Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents.
Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token.
The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.
MISHA (MISHA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MISHA (MISHA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MISHA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MISHA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MISHA tokenomiku, preskúmajte cenu MISHA tokenu naživo!
MISHA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MISHA asi smeruje? Naša MISHA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
