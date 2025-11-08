Mint Blockchain Cena (MINT)
Aktuálna dnešná cena Mint Blockchain (MINT) je $ 0.00260935, s 1.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MINT na USD konverzný kurz je $ 0.00260935 za MINT.
Mint Blockchain sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 511,302, pričom počet coinov v obehu je 195.95M MINT. Počas posledných 24 hodín sa MINTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00256944 (low) do $ 0.00262223 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.079854, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00144984.
V krátkodobom vývoji sa MINT zmenilo o +0.35% za poslednú hodinu a o +3.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Mint Blockchain je $ 511.30K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MINT je 195.95M, pričom celková zásoba je 999999999.5153956. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.61M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mint Blockchain na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mint Blockchain na USD pohybovala na $ -0.0002945337.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mint Blockchain na USD pohybovala na $ +0.0007865997.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mint Blockchain na USD pohybovala na $ -0.005793604581055461.
V roku 2040 by cena Mint Blockchain mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
