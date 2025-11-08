BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Mint Blockchain je 0.00260935USD. Trhová kapitalizácia MINT je 511,302USD. Sledujte aktualizácie cien MINT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mint Blockchain je 0.00260935USD. Trhová kapitalizácia MINT je 511,302USD. Sledujte aktualizácie cien MINT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MINT

MINT informácie o cene

Čo je MINT

MINT biela kniha

MINT oficiálna webová stránka

MINT tokenomika

MINT predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Mint Blockchain Logo

Mint Blockchain Cena (MINT)

Nezaradené

1 MINT na USD aktuálnu cenu:

$0.00261082
$0.00261082$0.00261082
+1.30%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Mint Blockchain (MINT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:46:03 (UTC+8)

Dnešná cena Mint Blockchain

Aktuálna dnešná cena Mint Blockchain (MINT) je $ 0.00260935, s 1.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MINT na USD konverzný kurz je $ 0.00260935 za MINT.

Mint Blockchain sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 511,302, pričom počet coinov v obehu je 195.95M MINT. Počas posledných 24 hodín sa MINTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00256944 (low) do $ 0.00262223 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.079854, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00144984.

V krátkodobom vývoji sa MINT zmenilo o +0.35% za poslednú hodinu a o +3.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Mint Blockchain (MINT) informácie o trhu

$ 511.30K
$ 511.30K$ 511.30K

--
----

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

195.95M
195.95M 195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Aktuálna trhová kapitalizácia Mint Blockchain je $ 511.30K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MINT je 195.95M, pričom celková zásoba je 999999999.5153956. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.61M.

História cien Mint Blockchain v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00256944
$ 0.00256944$ 0.00256944
24 hod Low
$ 0.00262223
$ 0.00262223$ 0.00262223
24 hod High

$ 0.00256944
$ 0.00256944$ 0.00256944

$ 0.00262223
$ 0.00262223$ 0.00262223

$ 0.079854
$ 0.079854$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984$ 0.00144984

+0.35%

+1.30%

+3.91%

+3.91%

Mint Blockchain (MINT) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mint Blockchain na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mint Blockchain na USD pohybovala na $ -0.0002945337.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mint Blockchain na USD pohybovala na $ +0.0007865997.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mint Blockchain na USD pohybovala na $ -0.005793604581055461.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+1.30%
30 dní$ -0.0002945337-11.28%
60 dní$ +0.0007865997+30.15%
90 dní$ -0.005793604581055461-68.94%

Cenové predikcie pre Mint Blockchain

Cenová predikcia Mint Blockchain (MINT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MINT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mint Blockchain (MINT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mint Blockchain mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mint Blockchain v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MINT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mint Blockchain Cenové predikcie.

Čo je Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Mint Blockchain (MINT) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mint Blockchain

Akú hodnotu bude mať 1 Mint Blockchain v roku 2030?
Ak by hodnota Mint Blockchain rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mint Blockchain podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:46:03 (UTC+8)

Mint Blockchain (MINT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Mint Blockchain

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.59
$22.59$22.59

+125.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007337
$0.00007337$0.00007337

+1,367.40%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1448
$0.1448$0.1448

+189.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010587
$0.010587$0.010587

+164.67%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012373
$0.000012373$0.000012373

+106.21%

Flux

Flux

FLUX

$0.18900
$0.18900$0.18900

+72.87%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.