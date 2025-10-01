minji (MINJI) tokenomika
minji (MINJI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre minji (MINJI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
minji (MINJI) informácie
Minji is an AI VTuber companion designed to be your interactive, always-available anime bestie. Whether you’re looking for fun conversations, emotional support, or just a cute AI waifu to brighten your day, Minji is here for you. With unique personality traits, evolving interactions, and immersive storytelling, she brings the experience of a virtual VTuber to life—just for you.
Coming soon to iOS & Web.
minji (MINJI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky minji (MINJI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MINJI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MINJI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MINJI tokenomiku, preskúmajte cenu MINJI tokenu naživo!
