Minerva Wallet (MIVA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Minerva Wallet (MIVA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:41:52 (UTC+8)
USD

Minerva Wallet (MIVA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Minerva Wallet (MIVA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 25.30K
$ 25.30K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 13.65M
$ 13.65M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.85M
$ 1.85M
Historické maximum:
$ 0.576706
$ 0.576706
Historické minimum:
$ 0.00182931
$ 0.00182931
Aktuálna cena:
$ 0.00185374
$ 0.00185374

Minerva Wallet (MIVA) informácie

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users.

The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges.

With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

Oficiálna webová stránka:
https://minerva.digital/

Minerva Wallet (MIVA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Minerva Wallet (MIVA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MIVA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MIVA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MIVA tokenomiku, preskúmajte cenu MIVA tokenu naživo!

MIVA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MIVA asi smeruje? Naša MIVA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

