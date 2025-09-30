Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mineral Vault I Security Token (MNRL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:34:14 (UTC+8)
USD

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mineral Vault I Security Token (MNRL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.27M
Celková ponuka:
$ 10.00M
Počet coinov v obehu:
$ 2.28M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.95M
Historické maximum:
$ 1.008
Historické minimum:
$ 0.974445
Aktuálna cena:
$ 0.995117
Mineral Vault I Security Token (MNRL) informácie

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Oficiálna webová stránka:
https://mineralvault.io/

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mineral Vault I Security Token (MNRL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MNRL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MNRL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MNRL tokenomiku, preskúmajte cenu MNRL tokenu naživo!

MNRL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MNRL asi smeruje? Naša MNRL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

