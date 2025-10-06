Aktuálna Mineral Vault I Security Token cena je dnes 0.995762 USD. Sledujte aktuálnu MNRL na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MNRL cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Mineral Vault I Security Token cena je dnes 0.995762 USD. Sledujte aktuálnu MNRL na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MNRL cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o MNRL

MNRL informácie o cene

MNRL oficiálna webová stránka

MNRL tokenomika

MNRL predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Mineral Vault I Security Token Logo

Mineral Vault I Security Token Cena (MNRL)

Nezaradené

1 MNRL na USD aktuálnu cenu:

$0.995762
$0.995762$0.995762
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:33:48 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
24 hod Low
$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744
24 hod High

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

--

+0.03%

-0.08%

-0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) cena v reálnom čase je $0.995762. Za posledných 24 hodín sa obchodoval MNRL v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.991638 do najvyššej hodnoty $ 0.996744, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena MNRL je $ 1.008, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.974445.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa MNRL zmenil o -- za poslednú hodinu, +0.03% za 24 hodín a -0.08% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) informácie o trhu

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Mineral Vault I Security Token je $ 2.27M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MNRL je 2.28M, pričom celková zásoba je 10000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.96M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Mineral Vault I Security Token na USDpohybovala na $ +0.00025694.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Mineral Vault I Security Token na USD pohybovala na $ +0.0000486927.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Mineral Vault I Security Token na USD pohybovala na $ -0.0049005431.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Mineral Vault I Security Token na USD pohybovala na $ -0.004713649686131.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00025694+0.03%
30 dní$ +0.0000486927+0.00%
60 dní$ -0.0049005431-0.49%
90 dní$ -0.004713649686131-0.47%

Čo je Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Mineral Vault I Security Token predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Mineral Vault I Security Token (MNRL) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Mineral Vault I Security Token (MNRL) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Mineral Vault I Security Token.

Overte si teraz Mineral Vault I Security Token cenové predikcie!

MNRL do miestnych mien

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Mineral Vault I Security Token (MNRL) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike MNRL tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Akú hodnotu má dnes Mineral Vault I Security Token (MNRL)?
Aktuálna MNRL cena v USD je 0.995762 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena MNRL na USD?
Aktuálna cena MNRL na USD je $ 0.995762. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Mineral Vault I Security Token?
Trhová kapitalizácia MNRL je $ 2.27M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu MNRL?
Počet coinov v obehu MNRL je 2.28M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) MNRL?
MNRL dosiahla cenu ATH vo výške 1.008 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) MNRL?
MNRL videl cenu ATL vo výške 0.974445 USD.
Aký je objem obchodovania MNRL?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre MNRL je -- USD.
Bude MNRL tento rok vyššia?
MNRL môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti MNRLpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:33:48 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.