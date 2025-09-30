MindAI (MDAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MindAI (MDAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:02:46 (UTC+8)
USD

MindAI (MDAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MindAI (MDAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 39.37K
$ 39.37K$ 39.37K
Celková ponuka:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Počet coinov v obehu:
$ 922.48K
$ 922.48K$ 922.48K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 42.68K
$ 42.68K$ 42.68K
Historické maximum:
$ 32.06
$ 32.06$ 32.06
Historické minimum:
$ 0.03987782
$ 0.03987782$ 0.03987782
Aktuálna cena:
$ 0.0426368
$ 0.0426368$ 0.0426368

MindAI (MDAI) informácie

Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI.

MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram.

70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY.

The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.

Oficiálna webová stránka:
https://mindaiproject.com
Biela kniha:
https://docs.mindaiproject.com

MindAI (MDAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MindAI (MDAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MDAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MDAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MDAI tokenomiku, preskúmajte cenu MDAI tokenu naživo!

MDAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MDAI asi smeruje? Naša MDAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

