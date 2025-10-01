Milo Token (MILO) tokenomika
Milo Token (MILO) informácie
Milo, the globally beloved toy Poodle from the Sylvanian Families, also affectionately known as "Xiao Biga," has captured hearts worldwide with its charming and adorable appearance. But there's more to Milo than just cuteness! Inspired by this iconic character, Milo is now also a cryptocurrency built on the Ethereum blockchain. Recently listed on Uniswap, Milo aims to combine the world of digital currency with the playful, heartwarming spirit of the Sylvanian Families. As a meme-based token, Milo is gaining popularity, attracting fans of both the toy and crypto communities.
Milo Token (MILO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Milo Token (MILO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MILO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MILO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MILO tokenomiku, preskúmajte cenu MILO tokenu naživo!
