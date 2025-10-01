MILEI Solana (MILEI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MILEI Solana (MILEI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:41:36 (UTC+8)
MILEI Solana (MILEI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MILEI Solana (MILEI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.37K
Celková ponuka:
$ 999.83M
Počet coinov v obehu:
$ 999.83M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 18.37K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
MILEI Solana (MILEI) informácie

MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

Oficiálna webová stránka:
https://mileicoin.web.app/
Biela kniha:
https://mileicoin.web.app/

MILEI Solana (MILEI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MILEI Solana (MILEI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MILEI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MILEI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MILEI tokenomiku, preskúmajte cenu MILEI tokenu naživo!

