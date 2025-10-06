Aktuálna Midas mTBILL cena je dnes 1.039 USD. Sledujte aktuálnu MTBILL na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MTBILL cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Midas mTBILL cena je dnes 1.039 USD. Sledujte aktuálnu MTBILL na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MTBILL cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o MTBILL

MTBILL informácie o cene

MTBILL oficiálna webová stránka

MTBILL tokenomika

MTBILL predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Midas mTBILL Logo

Midas mTBILL Cena (MTBILL)

Nezaradené

1 MTBILL na USD aktuálnu cenu:

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Midas mTBILL (MTBILL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:51:25 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24 hod Low
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24 hod High

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) cena v reálnom čase je $1.039. Za posledných 24 hodín sa obchodoval MTBILL v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 1.039 do najvyššej hodnoty $ 1.039, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena MTBILL je $ 1.039, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.937036.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa MTBILL zmenil o 0.00% za poslednú hodinu, 0.00% za 24 hodín a +0.08% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) informácie o trhu

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,050,670.27012236
20,050,670.27012236 20,050,670.27012236

Aktuálna trhová kapitalizácia Midas mTBILL je $ 20.84M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MTBILL je 20.05M, pričom celková zásoba je 20050670.27012236. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.84M.

Midas mTBILL (MTBILL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Midas mTBILL na USDpohybovala na $ 0.0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Midas mTBILL na USD pohybovala na $ +0.0033858932.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Midas mTBILL na USD pohybovala na $ +0.0061822578.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Midas mTBILL na USD pohybovala na $ +0.00926195.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ +0.0033858932+0.33%
60 dní$ +0.0061822578+0.60%
90 dní$ +0.00926195+0.90%

Čo je Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Midas mTBILL (MTBILL) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Midas mTBILL predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Midas mTBILL (MTBILL) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Midas mTBILL (MTBILL) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Midas mTBILL.

Overte si teraz Midas mTBILL cenové predikcie!

MTBILL do miestnych mien

Midas mTBILL (MTBILL) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Midas mTBILL (MTBILL) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike MTBILL tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Midas mTBILL (MTBILL)

Akú hodnotu má dnes Midas mTBILL (MTBILL)?
Aktuálna MTBILL cena v USD je 1.039 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena MTBILL na USD?
Aktuálna cena MTBILL na USD je $ 1.039. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Midas mTBILL?
Trhová kapitalizácia MTBILL je $ 20.84M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu MTBILL?
Počet coinov v obehu MTBILL je 20.05M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) MTBILL?
MTBILL dosiahla cenu ATH vo výške 1.039 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) MTBILL?
MTBILL videl cenu ATL vo výške 0.937036 USD.
Aký je objem obchodovania MTBILL?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre MTBILL je -- USD.
Bude MTBILL tento rok vyššia?
MTBILL môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti MTBILLpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:51:25 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.