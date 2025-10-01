Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 08:13:52 (UTC+8)
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 12.18M
$ 12.18M
Celková ponuka:
$ 11.42M
$ 11.42M
Počet coinov v obehu:
$ 11.42M
$ 11.42M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 12.18M
$ 12.18M
Historické maximum:
$ 1.067
$ 1.067
Historické minimum:
$ 1.0
$ 1.0
Aktuálna cena:
$ 1.067
$ 1.067

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) informácie

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Oficiálna webová stránka:
https://midas.app/mre7yield
Biela kniha:
https://docs.midas.app/

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MRE7YIELD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MRE7YIELD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MRE7YIELD tokenomiku, preskúmajte cenu MRE7YIELD tokenu naživo!

MRE7YIELD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MRE7YIELD asi smeruje? Naša MRE7YIELD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

