Aktuálna Midas mMEV cena je dnes 1.073 USD. Sledujte aktuálnu MMEV na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MMEV cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Midas mMEV cena je dnes 1.073 USD. Sledujte aktuálnu MMEV na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MMEV cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o MMEV

MMEV informácie o cene

MMEV biela kniha

MMEV oficiálna webová stránka

MMEV tokenomika

MMEV predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Midas mMEV Logo

Midas mMEV Cena (MMEV)

Nezaradené

1 MMEV na USD aktuálnu cenu:

$1.073
$1.073$1.073
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Midas mMEV (MMEV) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:51:18 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24 hod Low
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24 hod High

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Midas mMEV (MMEV) cena v reálnom čase je $1.073. Za posledných 24 hodín sa obchodoval MMEV v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 1.073 do najvyššej hodnoty $ 1.073, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena MMEV je $ 1.073, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 1.011.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa MMEV zmenil o 0.00% za poslednú hodinu, 0.00% za 24 hodín a +0.17% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Midas mMEV (MMEV) informácie o trhu

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

275.88K
275.88K 275.88K

59,139,579.14879978
59,139,579.14879978 59,139,579.14879978

Aktuálna trhová kapitalizácia Midas mMEV je $ 294.20K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MMEV je 275.88K, pričom celková zásoba je 59139579.14879978. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 68.86M.

Midas mMEV (MMEV) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Midas mMEV na USDpohybovala na $ 0.0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Midas mMEV na USD pohybovala na $ +0.0096993835.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Midas mMEV na USD pohybovala na $ +0.0210686769.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Midas mMEV na USD pohybovala na $ +0.03129241.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ +0.0096993835+0.90%
60 dní$ +0.0210686769+1.96%
90 dní$ +0.03129241+3.00%

Čo je Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Midas mMEV predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Midas mMEV (MMEV) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Midas mMEV (MMEV) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Midas mMEV.

Overte si teraz Midas mMEV cenové predikcie!

MMEV do miestnych mien

Midas mMEV (MMEV) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Midas mMEV (MMEV) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike MMEV tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Midas mMEV (MMEV)

Akú hodnotu má dnes Midas mMEV (MMEV)?
Aktuálna MMEV cena v USD je 1.073 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena MMEV na USD?
Aktuálna cena MMEV na USD je $ 1.073. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Midas mMEV?
Trhová kapitalizácia MMEV je $ 294.20K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu MMEV?
Počet coinov v obehu MMEV je 275.88K USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) MMEV?
MMEV dosiahla cenu ATH vo výške 1.073 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) MMEV?
MMEV videl cenu ATL vo výške 1.011 USD.
Aký je objem obchodovania MMEV?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre MMEV je -- USD.
Bude MMEV tento rok vyššia?
MMEV môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti MMEVpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:51:18 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.