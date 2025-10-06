Aktuálna Midas mEDGE cena je dnes 1.047 USD. Sledujte aktuálnu MEDGE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MEDGE cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Midas mEDGE cena je dnes 1.047 USD. Sledujte aktuálnu MEDGE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MEDGE cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o MEDGE

MEDGE informácie o cene

MEDGE biela kniha

MEDGE oficiálna webová stránka

MEDGE tokenomika

MEDGE predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Midas mEDGE Logo

Midas mEDGE Cena (MEDGE)

Nezaradené

1 MEDGE na USD aktuálnu cenu:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Midas mEDGE (MEDGE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:51:11 (UTC+8)

Midas mEDGE (MEDGE) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24 hod Low
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24 hod High

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Midas mEDGE (MEDGE) cena v reálnom čase je $1.047. Za posledných 24 hodín sa obchodoval MEDGE v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 1.047 do najvyššej hodnoty $ 1.047, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena MEDGE je $ 1.047, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 1.005.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa MEDGE zmenil o 0.00% za poslednú hodinu, 0.00% za 24 hodín a +0.18% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) informácie o trhu

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,589,698.69783517
21,589,698.69783517 21,589,698.69783517

Aktuálna trhová kapitalizácia Midas mEDGE je $ 22.60M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MEDGE je 21.59M, pričom celková zásoba je 21589698.69783517. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 22.60M.

Midas mEDGE (MEDGE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Midas mEDGE na USDpohybovala na $ 0.0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Midas mEDGE na USD pohybovala na $ +0.0079039077.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Midas mEDGE na USD pohybovala na $ +0.0148686564.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Midas mEDGE na USD pohybovala na $ +0.02521687.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ +0.0079039077+0.75%
60 dní$ +0.0148686564+1.42%
90 dní$ +0.02521687+2.47%

Čo je Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Midas mEDGE (MEDGE) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Midas mEDGE predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Midas mEDGE (MEDGE) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Midas mEDGE (MEDGE) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Midas mEDGE.

Overte si teraz Midas mEDGE cenové predikcie!

MEDGE do miestnych mien

Midas mEDGE (MEDGE) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Midas mEDGE (MEDGE) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike MEDGE tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Midas mEDGE (MEDGE)

Akú hodnotu má dnes Midas mEDGE (MEDGE)?
Aktuálna MEDGE cena v USD je 1.047 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena MEDGE na USD?
Aktuálna cena MEDGE na USD je $ 1.047. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Midas mEDGE?
Trhová kapitalizácia MEDGE je $ 22.60M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu MEDGE?
Počet coinov v obehu MEDGE je 21.59M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) MEDGE?
MEDGE dosiahla cenu ATH vo výške 1.047 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) MEDGE?
MEDGE videl cenu ATL vo výške 1.005 USD.
Aký je objem obchodovania MEDGE?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre MEDGE je -- USD.
Bude MEDGE tento rok vyššia?
MEDGE môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti MEDGEpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:51:11 (UTC+8)

Midas mEDGE (MEDGE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.